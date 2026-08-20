 

Число жертв землетрясения в Колумбии превысило 300, израильская делегация продолжает работу

20.08.2026, 6:00, Разное
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Число погибших в результате мощного землетрясения в Колумбии достигло по меньшей мере 312 человек. По последним данным, тысячи людей получили ранения, около 140 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Наиболее тяжелая ситуация сложилась на западе страны, в том числе в департаменте Чоко, а также в Кали и Перейре.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа, его эпицентр находился в районе Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Разрушены или повреждены десятки тысяч домов, пострадали школы, больницы и дороги.

По оценке властей, только прямой экономический ущерб может составить около 30 трлн песо – примерно 9,6 миллиардов долларов.

В Колумбии продолжает работу израильская поисково-спасательная делегация, направленная после катастрофы. Специалисты Командования тыла ЦАХАЛа действуют совместно с местными спасательными службами в наиболее пострадавших районах. По сообщениям израильской стороны, к началу перехода от поисково-спасательной операции к восстановительным работам при участии делегации были обнаружены и извлечены из-под завалов 17 пропавших без вести. Шансы обнаружить новых выживших спустя более недели после землетрясения спасатели оценивают как крайне низкие.

Сообщений о погибших в результате землетрясения гражданах Израиля не поступало. По данным представителей еврейской общины Кали, среди членов общины погибших также нет, однако некоторым семьям пришлось покинуть поврежденные дома. Пострадали две городские синагоги.


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