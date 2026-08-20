 

Принц Гарри и Меган Маркл возвращаются с детьми в Великобританию

20.08.2026, 7:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл намерены в ближайшие недели вернуться с детьми в Великобританию, спустя шесть лет после отказа от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи и переезда в США. О планах герцога и герцогини Сассекских сообщают британские СМИ; информацию подтвердили источники Reuters и журнала People.

ФОТОГАЛЕРЕИ

Принц Гарри

Меган Маркл

Король Карл III был проинформирован о решении в минувшее воскресенье. По словам источника People, король приветствует возможность проводить больше времени с младшим сыном и его семьей. При этом возвращение не означает восстановления Гарри и Меган в качестве работающих членов королевской семьи: они сохранят статус частных лиц и не будут выполнять официальные обязанности.

Пока неизвестно, где именно поселится семья. Сообщается, что это будет частная резиденция, не принадлежащая королевской семье. Семилетний Арчи и пятилетняя Лилибет уже записаны в британские школы и должны начать учебу в сентябре. Гарри и Меган при этом сохранят свой дом в Калифорнии.

Гарри и Меган отказались от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи в 2020 году на фоне конфликта с Букингемским дворцом и впоследствии поселились в Калифорнии. В последние месяцы появились признаки улучшения отношений Гарри с отцом, тогда как его отношения со старшим братом, принцем Уильямом, остаются напряженными.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

20.08 / Свиньи-доноры: российские ученые выяснили, какие генетические изменения нужны для пересадки органов

20.08 / Физики взялись за проблему храпа

20.08 / Число жертв землетрясения в Колумбии превысило 300, израильская делегация продолжает работу

20.08 / Ночной удар армии РФ по Киеву и области, есть жертвы

20.08 / Трамп объявил «экономический день D» против Ирана и пригрозил странам, помогающим Тегерану

20.08 / Австралия вызвала посла Израиля из-за решения не возбуждать уголовное дело по гибели сотрудников WCK

19.08 / Геннадий Зюганов попросил снять КПРФ с выборов

19.08 / В Португалии установлен штраф в размере до 3000 евро за ношение бурки и никаба в общественных местах

19.08 / Россия почти вышла из бензинового кризиса — новые удары по НПЗ все изменили

19.08 / Бывший министр обороны Украины Федоров призвал к проведению выборов — даже во время войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике