Принц Гарри и Меган Маркл возвращаются с детьми в Великобританию

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл намерены в ближайшие недели вернуться с детьми в Великобританию, спустя шесть лет после отказа от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи и переезда в США. О планах герцога и герцогини Сассекских сообщают британские СМИ; информацию подтвердили источники Reuters и журнала People.

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Король Карл III был проинформирован о решении в минувшее воскресенье. По словам источника People, король приветствует возможность проводить больше времени с младшим сыном и его семьей. При этом возвращение не означает восстановления Гарри и Меган в качестве работающих членов королевской семьи: они сохранят статус частных лиц и не будут выполнять официальные обязанности.

Пока неизвестно, где именно поселится семья. Сообщается, что это будет частная резиденция, не принадлежащая королевской семье. Семилетний Арчи и пятилетняя Лилибет уже записаны в британские школы и должны начать учебу в сентябре. Гарри и Меган при этом сохранят свой дом в Калифорнии.

Гарри и Меган отказались от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи в 2020 году на фоне конфликта с Букингемским дворцом и впоследствии поселились в Калифорнии. В последние месяцы появились признаки улучшения отношений Гарри с отцом, тогда как его отношения со старшим братом, принцем Уильямом, остаются напряженными.

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