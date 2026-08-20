 

Шведский министр, арабка по происхождению, надела Звезду Давида, чтобы поддержать евреев

20.08.2026, 9:00, Разное
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Лидер Либеральной партии Швеции Симона Мохамсон, принимавшая участие в телевизионных дебатах в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в сентябре, надела Звезду Давида.

Тем самым она решила выразить солидарность с еврейской общиной в условиях нарастающего в Швеции антисемитизма. «Я ношу Звезду Давида ради детей, которые не осмеливаются носить ее в нынешней Швеции», – сказала политик, занимающая пост министра образования и интеграции.

Отметим, что происхождение Мохамсон – арабское. Ее отец, как сообщают СМИ, и, в частности, Times of Israel, «палестинец из Хайфы», а мать – ливанская шиитка. Политик не практикует ислам. Семья поменяла фамилию с Мухаммад, приехав в Швецию.

Симона также обвинила стоящую на социалистических позициях Левую партию в поддержке палестинского террора, поскольку ее лидеры обратились с письмами поддержки к палестинским заключенным, осужденным за убийства израильтян.


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