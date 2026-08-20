 

Ватикан постепенно откажется от почитания Иисуса Христа, поскольку он участвовал в сионистской оккупации Палестины

20.08.2026, 9:19, Разное
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Папа римский Лев XIV намерен найти католической церкви нового Спасителя взамен Иисуса Христа, дискредитировавшего себя участием в оккупации Палестины. Об этом он заявил во время традиционного совместного намаза с муфтием ватиканской мечети «Алака Джинсия». 

Христиане всего мира две тысячи лет поклонялись Иисусу, которого они считали сыном Бога, принявшим смерть на кресте во искупление грехов человечества. То, что он был евреем, христиан смущало, но мало влияло на их восприятие фигуры Иисуса. Однако в XXI веке игнорировать тот факт, что еврей ходил по Палестине и, таким образом, участвовал в её оккупации, стало невозможно.

«Тот факт, что Иисус родился в палестинском городе Бейт-Лахм, не освобождает его от ответственности за оккупацию. Его родители, незаконные поселенцы палестинской Аль-Насиры,  вторглись в Бейт-Лахм, захватили принадлежащие палестинцам овечьи ясли, чтобы родить нового сиониста. Церковь должна иметь мужество признать, что всё это время нашим Спасителем был сионист. Только вмешательство европейских сил в лице римской прокуратуры остановило его», – заявил Лев XIV.

Ватикан не намерен отказываться от фигуры Христа одномоментно. В течение нескольких лет в католических общинах будет вестись разъяснение необходимости борьбы с сионизмом и признания ответственности католиков за деяния Спасителя. После чего ему найдут приемлемую замену.

Папа римский отдельно отметил, что отказ от Христа не имеет ничего общего с популярной в левацких кругах «культурой отмены».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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