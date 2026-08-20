 

В Китае приговорен к пожизненному заключению строительный магнат Хуэй Ка Янь

20.08.2026, 10:00, Разное
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Шэньчжэньский народный суд приговорил к пожизненному заключению с конфискацией имущества основателя девелоперской группы Evergrande Хуэй Ка Яня, состояние которого составляет миллиарды долларов.

Evergrande, созданная в 1996 году, была крупнейшей строительной компанией КНР, а ее стоимость достигла 50 миллиардов долларов. Чрезмерное расширение, финансировавшееся за счет кредитов, привело к финансовым проблемам, а затем и к банкротству в 2021 году,

Долги компании составили 300 миллиардов долларов. Вызванный банкротством кризис китайского рынка недвижимости привел к замедлению второй экономики мира. На компанию суд наложил штраф в размере 1,3 миллиарда долларов.

«Преступные действия China Evergrande Group, Evergrande Real Estate и Хуэй Ка Яня нарушили порядок социалистической рыночной экономике. Они присвоили общественные фонды, нарушили право собственности и подорвали доверие к общественным служащим», – говорится в вердикте.


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