В шотландском замке обнаружили жертву выстрела из требушета с 167 переломами

Расположенный на вершине крутой скалы Замок Стерлинг сыграл важную роль в войнах за независимость Шотландии (1296-1357 годы). Согласно историческим записям, когда в 1304-м английский король Эдуард I начал осаду Стерлинга, в его распоряжении было до дюжины требушетов — средневековых метательных машин.

Работа таких орудий основана на принципе действия рычага. Рычаг — это длинная (10-15 метров и более) деревянная балка, закрепленная на оси и вертикально вращающаяся по широкой дуге. На длинном плече рычага располагалась праща — мешок, куда помещали снаряд. Обычно это было каменное ядро, вес которого мог достигать 50 и более килограммов. На коротком плече рычага закрепляли тяжелый противовес. Относительно точки опоры длинное плечо рычага было в четыре-шесть раз длиннее короткого.

Перед выстрелом длинный конец рычага притягивали к земле и фиксировали спусковым механизмом. Короткий конец с противовесом при этом поднимался вверх. Когда спусковой механизм освобождал длинный конец балки, груз под действием силы тяжести падал вниз, а снаряд с силой вылетал из пращи.

Уже после начала осады Стерлинга Эдуард I поручил своим военным инженерам разработать самый большой и мощный требушет из всех, когда-либо построенных в то время. На строительство орудия, получившего название War Wolf («Боевой, или Военный, Волк»), ушло около трех месяцев. Вес его снаряда достигал, по некоторым сведениям, 140 килограммов, а дальность метания — 200 метров. Согласно исторической справке XIX века, это оружие пробивало стены замка Стерлинг с такой же легкостью, «как стрела пролетает сквозь кусок ткани».

Спустя примерно 700 лет после тех событий, в 1997 году, под часовней замка обнаружили захоронение XIV века, в котором находились восемь скелетов. На всех скелетах выявили следы разнообразных травм.

Но только у одного скелета, получившего номер 150, обнаружили огромное количество переломов. Как заявила в своем докладе на 25-й конференции Европейской ассоциации палеопатологии Джо Бакберри, археолог и биологический антрополог из Брэдфордского университета (Великобритания), судя по всему, останки этого человека представляют собой первое известное в археологии свидетельство травмы от требушета.

Бакберри и ее коллеги тщательно изучили все 167 переломов костей скелета № 150. Они обнаружили, что у него был 61 отдельный перелом черепа и 57 переломов ребер, а также переломы позвонков, рук и правого плеча. Но большая часть повреждений пришлась на верхнюю половину тела мужчины.

Радиоуглеродное датирование показало, что мужчина, возраст которого на момент смерти составлял от 22 до 34 лет, скончался примерно в 1300 году — это совпадает со временем осады Стерлинга и применением англичанами осадных орудий. По мнению Бакберри, именно попадание высокоскоростного снаряда, выпущенного из осадной машины, может объяснить многочисленные трещины и их расположение на скелете № 150.

Так, детальный анализ характера переломов и сравнение с известными судебно-медицинскими случаями показали, что причиной травмы, полученной мужчиной непосредственно перед смертью, был удар тупым предметом, летевшим с высокой скоростью. В момент удара человек стоял спиной, с согнутыми перед телом предплечьями. Удар пришелся в область правого плеча и задней части черепа. Скорее всего, смерть наступила мгновенно.

Неизвестно, стал ли мужчина жертвой самого «Боевого Волка», но то, что он погиб от снаряда, выпущенного из одного из требушетов Эдуарда I, Бакберри посчитала «весьма и весьма вероятным».

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