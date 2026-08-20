 

Ночной удар армии РФ по Украине, число жертв растет

20.08.2026, 10:30, Разное
  Поддержать в Patreon

В результате массированного российского удара в ночь на 20 августа в Киеве погибли 12 человек, еще 34 получили ранения, сообщило МВД Украины. Семь погибших находились в Соломенском районе, где были разрушены восьмой и девятый этажи девятиэтажного жилого дома.

21 августа в Киеве объявлено днем траура.

Повреждения зафиксированы в Соломенском, Святошинском и Дарницком районах столицы. Пострадали жилые дома, два медицинских учреждения, школа, склады, гаражи и магазин, возникли многочисленные пожары. После удара без электричества остались около 90 тысяч абонентов; к утру электроснабжение восстановили примерно для 50 тысяч из них.

В Киевской области погиб еще один человек, семеро получили ранения. В Бориспольском районе пострадали шесть жителей, четверо из них госпитализированы; в Броварском районе один человек погиб и один был ранен. Повреждены не менее 14 частных домов, многоэтажный дом, четыре складских здания, АЗС и восемь автомобилей. Возникли пожары на двух объектах топливной инфраструктуры.

Российское минобороны заявило, что целями ударов были предприятия по производству комплектующих для беспилотников, военный склад и логистический объект. Украинские власти сообщают о значительных разрушениях гражданской инфраструктуры.

Сведения о жертвах и разрушениях уточняются.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

20.08 / Ученые пересмотрели мясную диету предков людей в пользу растительной

20.08 / Навигатор для процессоров: ученые разработали алгоритм, который находит путь в обход неисправных узлов

20.08 / В Китае приговорен к пожизненному заключению строительный магнат Хуэй Ка Янь

20.08 / ВСУ — ночью сбиты 39 ракет, 147 из 170 БПЛА, есть жертвы. МО РФ — перехвачены 726 БПЛА, атака на НПЗ

20.08 / Ватикан постепенно откажется от почитания Иисуса Христа, поскольку он участвовал в сионистской оккупации Палестины

20.08 / Шведский министр, арабка по происхождению, надела Звезду Давида, чтобы поддержать евреев

20.08 / На юге Франции убита 29-летняя TikTok-блогерша Соня Беллина

20.08 / Свиньи-доноры: российские ученые выяснили, какие генетические изменения нужны для пересадки органов

20.08 / Физики взялись за проблему храпа

20.08 / Принц Гарри и Меган Маркл возвращаются с детьми в Великобританию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике