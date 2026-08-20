Ночной удар армии РФ по Украине, число жертв растет

В результате массированного российского удара в ночь на 20 августа в Киеве погибли 12 человек, еще 34 получили ранения, сообщило МВД Украины. Семь погибших находились в Соломенском районе, где были разрушены восьмой и девятый этажи девятиэтажного жилого дома.

21 августа в Киеве объявлено днем траура.

Повреждения зафиксированы в Соломенском, Святошинском и Дарницком районах столицы. Пострадали жилые дома, два медицинских учреждения, школа, склады, гаражи и магазин, возникли многочисленные пожары. После удара без электричества остались около 90 тысяч абонентов; к утру электроснабжение восстановили примерно для 50 тысяч из них.

В Киевской области погиб еще один человек, семеро получили ранения. В Бориспольском районе пострадали шесть жителей, четверо из них госпитализированы; в Броварском районе один человек погиб и один был ранен. Повреждены не менее 14 частных домов, многоэтажный дом, четыре складских здания, АЗС и восемь автомобилей. Возникли пожары на двух объектах топливной инфраструктуры.

Российское минобороны заявило, что целями ударов были предприятия по производству комплектующих для беспилотников, военный склад и логистический объект. Украинские власти сообщают о значительных разрушениях гражданской инфраструктуры.

Сведения о жертвах и разрушениях уточняются.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro