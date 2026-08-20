МВД Великобритании выпустило брошюру для мигрантов — «Насиловать нельзя»

Министерство внутренних дел Великобритании выпустило брошюру для соискателей убежища, призванную ознакомить их с законами новой страны. Из нее они должны узнать, что мужчины и женщины равны, а изнасилование – уголовное преступление.

«Мужчины и женщины равны перед законом. У них одинаковые права на рабочем месте, в школах, в больницах и в полиции. Несправедливое отношение на основе гендерной принадлежности запрещено законом», – говорится в брошюре, цитируемой газетой Express.

«Секс с человеком младше 16 лет в Великобритании – серьезное преступление. Даже если вам сказали «да», это все равно незаконно. Можно попасть в тюрьму, лишиться социальной поддержки. Это также повлияет на вашу просьбу о предоставлении убежища», – пишет МВД.

Из брошюры можно узнать, что преступлением является и домашнее насилие, включая оскорбления и контроль над деньгами: «Нельзя запрещать женщине работать или учиться, решать, что она будет носить, с кем она может общаться и принимать без ее согласия касающиеся ее решения».

«В сексуальных отношениях очень важно согласие. Оба должны сказать «да». При этом есть полное право в любой момент сказать «нет», даже если человек изначально согласился. Секс с человеком без такого согласия называется изнасилованием и является серьезным преступлением. Консент требуется и в браке. Секс со спящим, пьяным или человеком без сознания также является изнасилованием», – сообщают британские власти.

«Тот факт, что мигрантов необходимо информировать о том, что нельзя бить жен и детей, что мужчины и женщины равны и что для интимной связи необходимо согласие обеих сторон, является самым точным отражением ценностей тех, кто прибывает в нашу страну. Когда наша партия придет к власти, мы будем не выпускать брошюры, а депортировать», – заявил представитель Reform UK Зия Юсуф.

«Ежедневно мы узнаем о новых случаях изнасилования женщин и даже девочек мигрантами. Этих людей нужно не учить, как себя вести, а высылать. Если мы просто впускаем людей в страну и думаем, что все будет в порядке – это не интеграция. Необходимо, чтобы эти люди уважали наши законы и обычаи», – заявил министр внутренних дел теневого правительства Крис Филип.

Добавим, что, судя по публикации, брошюра отпечатана по-английски.

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