 

МВД Великобритании выпустило брошюру для мигрантов — «Насиловать нельзя»

20.08.2026, 11:30, Разное
  Поддержать в Patreon

Министерство внутренних дел Великобритании выпустило брошюру для соискателей убежища, призванную ознакомить их с законами новой страны. Из нее они должны узнать, что мужчины и женщины равны, а изнасилование – уголовное преступление.

«Мужчины и женщины равны перед законом. У них одинаковые права на рабочем месте, в школах, в больницах и в полиции. Несправедливое отношение на основе гендерной принадлежности запрещено законом», – говорится в брошюре, цитируемой газетой Express.

«Секс с человеком младше 16 лет в Великобритании – серьезное преступление. Даже если вам сказали «да», это все равно незаконно. Можно попасть в тюрьму, лишиться социальной поддержки. Это также повлияет на вашу просьбу о предоставлении убежища», – пишет МВД.

Из брошюры можно узнать, что преступлением является и домашнее насилие, включая оскорбления и контроль над деньгами: «Нельзя запрещать женщине работать или учиться, решать, что она будет носить, с кем она может общаться и принимать без ее согласия касающиеся ее решения».

«В сексуальных отношениях очень важно согласие. Оба должны сказать «да». При этом есть полное право в любой момент сказать «нет», даже если человек изначально согласился. Секс с человеком без такого согласия называется изнасилованием и является серьезным преступлением. Консент требуется и в браке. Секс со спящим, пьяным или человеком без сознания также является изнасилованием», – сообщают британские власти.

«Тот факт, что мигрантов необходимо информировать о том, что нельзя бить жен и детей, что мужчины и женщины равны и что для интимной связи необходимо согласие обеих сторон, является самым точным отражением ценностей тех, кто прибывает в нашу страну. Когда наша партия придет к власти, мы будем не выпускать брошюры, а депортировать», – заявил представитель Reform UK Зия Юсуф.

«Ежедневно мы узнаем о новых случаях изнасилования женщин и даже девочек мигрантами. Этих людей нужно не учить, как себя вести, а высылать. Если мы просто впускаем людей в страну и думаем, что все будет в порядке – это не интеграция. Необходимо, чтобы эти люди уважали наши законы и обычаи», – заявил министр внутренних дел теневого правительства Крис Филип.

Добавим, что, судя по публикации, брошюра отпечатана по-английски.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

20.08 / Удары сердца использовали для питания кардиостимулятора

20.08 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1639-й день войны

20.08 / Колумбия возобновила безвизовый режим для израильтян

20.08 / Депутат Гуревич добился исключения из МГИМО сомалийских пиратов, взявших на абордаж его яхту

20.08 / В шотландском замке обнаружили жертву выстрела из требушета с 167 переломами

20.08 / Ученые пересмотрели мясную диету предков людей в пользу растительной

20.08 / Ночной удар армии РФ по Украине, число жертв растет

20.08 / Навигатор для процессоров: ученые разработали алгоритм, который находит путь в обход неисправных узлов

20.08 / В Китае приговорен к пожизненному заключению строительный магнат Хуэй Ка Янь

20.08 / ВСУ — ночью сбиты 39 ракет, 147 из 170 БПЛА, есть жертвы. МО РФ — перехвачены 726 БПЛА, атака на НПЗ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике