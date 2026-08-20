Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1639-й день войны

Минобороны РФ 20 августа 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Садки, Толстодубово и Уланово Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Слизнево, Новоалександровка, Ивановка, Благодатное, Казачья Лопань и Василевка Харьковской области. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, 1 боевую машину пехоты, 3 боевые бронированные машины, 14 автомобилей и 1 станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Студенок, Подлиман, Нижнее Соленое, Андреевка, Червоный Оскол Харьковской области, Сидорово и Святогорск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 210 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей и 1 орудие полевой артиллерии. Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Николайполье Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, двух горно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Высокоивановка, Беленькое, Славянск, Дружковка, Краматорск, Никоноровка и Куртовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 250 военнослужащих, 2 бронетранспортера Stryker производства США, 1 боевую бронированную машину, 22 автомобиля и 7 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Матяшево Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Марьевка Днепропетровской области, Святогоровка, Доброполье, Новониколаевка, Веселое Поле, Рубежное, Новогригоровка и Анновка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 370 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 8 автомобилей и 1 станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Великомихайловка Днепропетровской области, Вольнянка, Никольское, Зеленая Диброва, Васиновка, Шевченковское, Тимошевка и Егоровка Запорожской области. Противник потерял более 320 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину и 5 автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка, Орехов, Юльевка и Григоровка Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, 1 боевая бронированная машина, 20 автомобилей, 1 орудие полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб и 1 504 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 214914 беспилотных летательных аппаратов, 669 зенитных ракетных комплексов, 30660 танков и других боевых бронированных машин, 1774 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36211 орудий полевой артиллерии и минометов, 69742 единицы специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 239400 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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