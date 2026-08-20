 

Колумбия возобновила безвизовый режим для израильтян

20.08.2026, 12:00, Разное
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Правительство Колумбии объявило о возобновлении работы безвизового режима для израильских туристов начиная с 1 сентября 2026 года.

Напомним, что 2 мая 2024 года предыдущий президент Колумбии Густаво Петро объявил о разрыве отношений с Израилем в знак протеста против израильской военной операции в секторе Газа после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.

После прихода к власти в начале месяца нового президента Абелардо де ла Эсприэльи отношения между странами резко изменились. Было согласовано восстановление дипломатических отношений, Колумбия объявила о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, вышла из иска ЮАР против Израиля и из «Гаагской группы», возобновила экспорт угля в Израиль, а также анонсировала перенос посольства в Иерусалим

Наряду с углублением политических связей Израиль продолжает оказывать помощь Колумбии: израильская делегация спасателей и гуманитарной помощи от МИД и Командования тыла работает в районе, пострадавшем от землетрясения, — оказывает помощь на месте и содействует местным властям в спасательных работах.


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