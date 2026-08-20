 

Ирландия значительно ужесточила политику выдачи виз палестинцам

20.08.2026, 13:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Впервые за последнее десятилетие число палестинцев, которым отказывают в ирландской визе, превысило число тех, кто эту визу получает. Об этом пишет издание The Ditch, отмечая, что в отношении израильтян действует безвизовый режим.

Те, кто собирался въехать на короткий срок, получают отказ в 63% случаев. Для палестинцев, обратившихся за долгосрочной визой, отказ следует более чем в 50% случаев, в то время как годом ранее такую визу получал 91% соискателей.

С 2023 года, когда ХАМАС напал на Израиль, процент отказов палестинцам в визе увеличился в четыре раза. Отметим, что Ирландия – одна из наиболее пропалестинских стран Европы, и ее руководство обвиняет еврейское государство в геноциде жителей Газы.

Напомним: самолет Dassault Falcon 6X, приобретенный правительством Ирландии в конце минувшего года для перевозки премьер-министра и членов кабинета и обошедшийся в 53 миллиона евро, оказался ограниченно годным после демонтажа с него израильского оборудования.

По требованию заказчика, ему был поставлен самолет, лишенный системы навигации FalconEye, разработанной израильским оборонным концерном Elbit. Она позволяет осуществлять посадку в тумане. Туманная погода для Ирландии характерна.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

20.08 / В швейцарских Альпах найдены тела альпинистов, которые исчезли 34 года назад

20.08 / На «Первом канале» пройдёт внеочередной сезон «Голоса», победитель которого сможет выступить вместе с Канье Уэстом в Петербурге

20.08 / У супердолгожителей обнаружили необычную перестройку иммунитета

20.08 / Удары сердца использовали для питания кардиостимулятора

20.08 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1639-й день войны

20.08 / Колумбия возобновила безвизовый режим для израильтян

20.08 / МВД Великобритании выпустило брошюру для мигрантов — «Насиловать нельзя»

20.08 / Депутат Гуревич добился исключения из МГИМО сомалийских пиратов, взявших на абордаж его яхту

20.08 / В шотландском замке обнаружили жертву выстрела из требушета с 167 переломами

20.08 / Ученые пересмотрели мясную диету предков людей в пользу растительной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике