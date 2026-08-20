Ирландия значительно ужесточила политику выдачи виз палестинцам

Впервые за последнее десятилетие число палестинцев, которым отказывают в ирландской визе, превысило число тех, кто эту визу получает. Об этом пишет издание The Ditch, отмечая, что в отношении израильтян действует безвизовый режим.

Те, кто собирался въехать на короткий срок, получают отказ в 63% случаев. Для палестинцев, обратившихся за долгосрочной визой, отказ следует более чем в 50% случаев, в то время как годом ранее такую визу получал 91% соискателей.

С 2023 года, когда ХАМАС напал на Израиль, процент отказов палестинцам в визе увеличился в четыре раза. Отметим, что Ирландия – одна из наиболее пропалестинских стран Европы, и ее руководство обвиняет еврейское государство в геноциде жителей Газы.

Напомним: самолет Dassault Falcon 6X, приобретенный правительством Ирландии в конце минувшего года для перевозки премьер-министра и членов кабинета и обошедшийся в 53 миллиона евро, оказался ограниченно годным после демонтажа с него израильского оборудования.

По требованию заказчика, ему был поставлен самолет, лишенный системы навигации FalconEye, разработанной израильским оборонным концерном Elbit. Она позволяет осуществлять посадку в тумане. Туманная погода для Ирландии характерна.

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