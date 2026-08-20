На «Первом канале» пройдёт внеочередной сезон «Голоса», победитель которого сможет выступить вместе с Канье Уэстом в Петербурге

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст объявил о проведении в сентябре внепланового сезона шоу «Голос», в котором участники будут бороться за право выйти на одну сцену с американским рэпером Канье Уэстом на его концертах в Санкт-Петербурге.

«Учитывая высочайший уровень уважаемого господина Уэста, мы будем очень внимательно подходить к выбору конкурсантов. Только лучшие люди страны будут допущены до состязания», – сказал медиаменджер.

По информации «Комсомольской правды», в шоу примут участие Shaman (Ярослав Дронов), Филипп Киркоров, Anna Asti, Дима Билан, Юрий Лоза и 35 других популярных исполнителей. Победитель получит право не только выступить с американским певцом, но и сможет записать вместе с ним несколько песен.

«Подробные условия будут опубликованы чуть позже, но я гарантирую, что призы не разочаруют никого. Может быть, мы даже разыграем поездку вместе с уважаемым господином Уэстом в одну из западных стран», – пообещал Эрнст.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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