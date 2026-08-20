В швейцарских Альпах найдены тела альпинистов, которые исчезли 34 года назад

Останки двух бельгийских альпинистов, пропавших в Швейцарских Альпах в 1992 году, обнаружили спустя более трех десятилетий, пишет People. Их тела оказались погребены во льду ледника Трифт, который в последние годы стремительно отступает.

На останки 26 июля наткнулся турист. После проведения поисково-спасательной операции тела передали в Институт судебной медицины в Сьоне для установления личности. Анализ ДНК подтвердил, что они принадлежат двум бельгийцам, которые исчезли в районе горы Вайссмиес. На момент исчезновения мужчинам было 39 лет и 41 год. 4 сентября 1992 года они отправились из горного приюта к вершине Вайсмиес, однако из-за ухудшившейся погоды до вершины так и не добрались. Последующие поиски продолжались несколько месяцев, но спасателям удалось обнаружить только рюкзак одного из альпинистов.

По данным властей кантона Вале, подобные находки становятся все более распространенными. Из-за потепления и ускоренного таяния ледников из-под многолетнего слоя льда постепенно появляются останки людей, исчезнувших в горах десятилетия назад. Полиция Вале ведет список пропавших без вести в регионе с 1925 года. Большая часть таких случаев связана с исчезновениями в горных районах и реках.

Похожая ситуация уже происходила в Швейцарии: в последние годы на тающих ледниках находили останки альпинистов, пропавших десятилетия назад. Аналогичные открытия происходят и в других высокогорных районах мира, в том числе на Эвересте.

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