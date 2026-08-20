Депутат Гуревич добился исключения из МГИМО сомалийских пиратов, взявших на абордаж его яхту

Депутат Госдумы Святослав Гуревич сообщил, что по его настоянию из Московского государственного института международных отношений были отчислены несколько граждан Сомали, которых он опознал как участников нападения на его яхту в Аденском заливе.

По словам парламентария, инцидент произошёл ещё в 2019 году, когда его судно, следовавшее под флагом Белиза, было взято на абордаж группой вооружённых лиц. Как уточняет Гуревич, сомалийцев он заметил случайно, когда поднимался на кафедру для чтения лекции о тонкостях межпарламентского диалога. В одном из студентов его поразила знакомая осанка и манера держать планшет, напоминающая хватку абордажного крюка. После короткого опознания, проведённого прямо в аудитории, депутат добился отчисления четверых граждан Сомали, однако, по его собственному признанию, не уверен, что в институте не остались сообщники, поступившие по квотам для дружественных африканских государств.

В МГИМО ситуацию комментируют сдержанно, уточняя, что отчисление произошло в связи с академической задолженностью по курсу «Этика международных переговоров», а не из-за пиратского прошлого, о котором вуз официально не уведомлён.

«Они там учатся, понимаете? Учатся вести переговоры, изучают прецеденты, конвенции, – возмутился Гуревич. – А потом выходят в море и грабят. Пусть лучше на завод идут или в таксисты!».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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