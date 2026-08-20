Депутат Гуревич добился исключения из МГИМО сомалийских пиратов, взявших на абордаж его яхту
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Депутат Госдумы Святослав Гуревич сообщил, что по его настоянию из Московского государственного института международных отношений были отчислены несколько граждан Сомали, которых он опознал как участников нападения на его яхту в Аденском заливе.
По словам парламентария, инцидент произошёл ещё в 2019 году, когда его судно, следовавшее под флагом Белиза, было взято на абордаж группой вооружённых лиц. Как уточняет Гуревич, сомалийцев он заметил случайно, когда поднимался на кафедру для чтения лекции о тонкостях межпарламентского диалога. В одном из студентов его поразила знакомая осанка и манера держать планшет, напоминающая хватку абордажного крюка. После короткого опознания, проведённого прямо в аудитории, депутат добился отчисления четверых граждан Сомали, однако, по его собственному признанию, не уверен, что в институте не остались сообщники, поступившие по квотам для дружественных африканских государств.
В МГИМО ситуацию комментируют сдержанно, уточняя, что отчисление произошло в связи с академической задолженностью по курсу «Этика международных переговоров», а не из-за пиратского прошлого, о котором вуз официально не уведомлён.
«Они там учатся, понимаете? Учатся вести переговоры, изучают прецеденты, конвенции, – возмутился Гуревич. – А потом выходят в море и грабят. Пусть лучше на завод идут или в таксисты!».
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