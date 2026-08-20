На юге Франции убита 29-летняя TikTok-блогерша Соня Беллина

На юге Франции расследуется убийство 29-летней блогерши Сони Беллины, на которую в TikTok были подписаны около 260 тысяч человек. Ее тело было обнаружено 12 августа между рядами виноградника в коммуне Сен-Жиль, примерно в 20 километрах от Нима. По данным прокуратуры Нима, тело было частично обожжено. Расследование изначально было открыто по статье об умышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами.

Беллина пропала в ночь с 10 на 11 августа. По словам ее сестры, вечером она вышла из дома, чтобы встретиться с человеком, с которым общалась, и больше не вернулась. Семья обратилась за помощью к пользователям социальных сетей. Официально личность погибшей была подтверждена позднее с помощью анализа ДНК.

19 августа прокуратура Нима сообщила о задержании двух мужчин, которых следствие подозревает в прямой или косвенной причастности к гибели Беллины. Следователи, в частности, проверяют сведения о подозрительном автомобиле, замеченном в вечер ее исчезновения, и обстоятельства встречи, на которую она собиралась. Мотив преступления пока не установлен.

Расследование ведут жандармерия департамента Гар и следственный отдел жандармерии Нима. Французские СМИ сообщали, что для работы на месте обнаружения тела были привлечены десятки сотрудников правоохранительных органов. Семья Беллины через адвоката Мурада Баттиха призвала прекратить распространение слухов и оскорбительных публикаций о погибшей в социальных сетях.

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