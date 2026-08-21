Электронное голосование на выборах в Госдуму переведут на однобитный формат

Центризбирком представил новую версию системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которая будет использоваться в ходе предстоящих выборов в Государственную думу.

Отечественным программистам удалось существенно оптимизировать ядро кода, одновременно снизив энергопотребление и нагрузку на серверы. В частности, информация о решении избирателя будет записываться в блокчейне в виде всего лишь одного бита.

Как пояснили в ЦИК, прежде электронный бюллетень содержал много избыточной информации, перегружая вычислительные сети и дата-центры. Новая версия сохраняет выбор избирателя в максимально компактном варианте. После сложного многоуровневого кодирования в блокчейн будет помещен блок объемом один бит, который будет содержать номер партии в соответствии с проведённой жеребьёвкой либо значение «ноль» в случае неправильно заполненного бюллетеня или иной технической ошибки.

«Это колоссальная экономия, – заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, – Только представьте: раньше для фиксации выбора каждого избирателя системе требовалось множество разрядов, а теперь достаточно одного. В масштабах всей страны речь идёт о десятках миллионов сэкономленных битов, снижении нагрузки на серверы и ускорении подсчёта голосов».

В комиссии подчеркнули, что оптимизация никак не ограничивает избирателей: в бюллетене по-прежнему будут представлены все зарегистрированные партии, а наблюдателям будет доступен для ознакомления полный двоичный код блокчейна, позволяющий самостоятельно проверить каждый поданный голос.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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