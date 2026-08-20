Мобилизация мощей — Путин вскрыл гробницу Дмитрия Донского и отправил его кости на СВО

Президент РФ Владимир Путин посетил Архангельский собор московского кремля, где, по утверждению РПЦ, незадолго до этого «были обретены» мощи великого князя Дмитрия Донского. «Доступ к мощам был обретён в июле этого года в ходе реставрационных работ, проводившихся в связи с проседанием плит пола и угрозой разрушения надгробниц над могилами великих князей», – пишет пресс-служба Кремля.

От останков Дмитрия Донского, которые сохранились в саркофаге полностью, за исключением левой пяточной кости, отделили несколько фрагментов: в РПЦ предложили «отправить часть мощей в зону СВО для поклонения православных военнослужащих».

Путин в ходе визита в собор одобрил планы РПЦ по мощам, пишет The Moscow Times. «Я вчера разговаривал со Святейшим, знаю о его планах [по поводу мощей Дмитрия Донского]. Передавайте ему самые наилучшие пожелания», – заявил Путин.

Он назвал обретение мощей «уникальным абсолютно», «удивительным» и «чудесным». Между тем, отмечает издание, и историки, и РПЦ знали, где захоронен Дмитрий Донской, которого российская православная церковь причислила к лику святых в 1988 году. Более того, ранее гробницу уже раскапывали – в 1860-х годах саркофаги переместили выше, чем они были ранее.

Большая часть останков Дмитрия Донского останется на месте захоронения, а несколько фрагментов в специальных «ковчегах» для мощей «мобилизуют» для «крестных ходов» в зоне боевых действий.

Напомним, что в июле 2026 года на оккупированной территории Донецкой области были утеряны мощи святого Александра Невского, которые везли для проведения молебна. Российские СМИ сообщали, что транспортная колонна попала под обстрел во время перевозки святыни, в результате чего реликвия была утеряна, а сопровождавшие ее погибли.

В прошлом году на фронт доставляли частицы мощей святителя Николая Чудотворца, святых Петра и Февронии Муромских, святителя Луки Крымского и Матроны Московской, а также несколько икон, напоминает The Moscow Times.

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