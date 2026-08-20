США разрешили частным хакерам осуществлять кибератаки от своего имени

Дональд Трамп подписал новый президентский меморандум по вопросам национальной безопасности, который разрешает частным компаниям осуществлять кибератаки на «транснациональные преступные организации» от имени правительства США. Чем вызвал немалое замешательство в хакерское среде, так как подобные документы прямо подталкивают специалистов по информационной безопасности к совершению киберпреступлений. Но при этом не дают никаких гарантий защиты.

Для США главным документом по всему, что связано с кибератаками, является Закон о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях. Изначально он создавался для криминализации тех, кто занимается взломом цифровых систем, чтобы привлекать их к ответственности. Но еще в 2022 году американский Минюст официально отказался от преследования «белых хакеров», которые что-то взламывают из спортивного интереса или ради поиска уязвимостей.

Меморандум еще не закон и даже не президентский указ — сначала специальная комиссия должна определить порядок того, как власти вообще будут осуществлять «заказы» таких кибератак. Однако сделать это придется в авральном порядке, всего за 60 дней. Плюс уже прописано, что потенциальные участники вносят залог в размере не менее $1 млн, который изымается, если указания правительства не выполнены. То есть, «кнут» заготовлен заранее, а про «пряник» пока ни слова.

Меморандум появился после анализа кибератак на водоочистные сооружения в Миннесоте и Мичигане, которые теперь связывают с Ираном. Логично предположить, что Вашингтон задумал мстить иностранным хакерам чужими руками. Только при этом сам активно предъявляет обвинения зарубежным хакерам, но не обещает своим экспертам никакой защиты, если на них выйдут иностранные спецслужбы — что практически неизбежно.Источник — US

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