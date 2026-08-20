«Три кота» бежали из России

Популярные российские актёры – Коржик, Карамелька и Компот – в ночь на 15 августа тайно перешли границу с Финляндией и попросили у финских пограничников предоставить им политическое убежище.

Как заявили журналистам три кота, они давно мечтали уехать из России, однако их продюсер уничтожил их международные ветеринарные паспорта и пообещал «сурово наказать» животных, если они попытаются получить новые документы.

«У него везде связи, поэтому мы приняли решение тайно бежать из страны. Очень надеемся, что Финляндия не выдаст нас на растерзание этому живодёру и предоставит комфортные условия для жизни и труда», – сказала Карамелька.

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов в ближайшее время встретиться с беглыми котами и проведёт с ними разъяснительную беседу об их правах и обязанностях.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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