 

«Три кота» бежали из России

20.08.2026, 15:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Популярные российские актёры – Коржик, Карамелька и Компот – в ночь на 15 августа тайно перешли границу с Финляндией и попросили у финских пограничников предоставить им политическое убежище. 

Как заявили журналистам три кота, они давно мечтали уехать из России, однако их продюсер уничтожил их международные ветеринарные паспорта и пообещал «сурово наказать» животных, если они попытаются получить новые документы.

«У него везде связи, поэтому мы приняли решение тайно бежать из страны. Очень надеемся, что Финляндия не выдаст нас на растерзание этому живодёру и предоставит комфортные условия для жизни и труда», – сказала Карамелька.

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов в ближайшее время встретиться с беглыми котами и проведёт с ними разъяснительную беседу об их правах и обязанностях. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

20.08 / Капитализация Moderna превысила 55 миллиардов долларов после заявления компании об успехах в лечении меланомы

20.08 / В швейцарских Альпах найдены тела альпинистов, которые исчезли 34 года назад

20.08 / На «Первом канале» пройдёт внеочередной сезон «Голоса», победитель которого сможет выступить вместе с Канье Уэстом в Петербурге

20.08 / У супердолгожителей обнаружили необычную перестройку иммунитета

20.08 / Ирландия значительно ужесточила политику выдачи виз палестинцам

20.08 / Удары сердца использовали для питания кардиостимулятора

20.08 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1639-й день войны

20.08 / Колумбия возобновила безвизовый режим для израильтян

20.08 / МВД Великобритании выпустило брошюру для мигрантов — «Насиловать нельзя»

20.08 / Депутат Гуревич добился исключения из МГИМО сомалийских пиратов, взявших на абордаж его яхту

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике