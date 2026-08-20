 

Капитализация Moderna превысила 55 миллиардов долларов после заявления компании об успехах в лечении меланомы

20.08.2026, 14:34, Разное
  Поддержать в Patreon

Moderna разрабатывала метод лечения меланомы совместно с компанией Merck. Сейчас для лечения меланомы часто применяют препарат пембролизумаб (KEYTRUDA). Авторы исследования предложили использовать его в комбинации с Intismeran. При этом каждая вакцина на основе мРНК изготавливают персонально для каждого пациента с учетом генетического отпечатка его опухоли.

В исследовании участвовали 1137 пациентов, которым ранее удалили опухоль хирургическим путем. Исследователи пришли к выводу, что комбинированная терапия показала более высокую эффективность по сравнению с одним пембролизумабом.

Moderna и Merck планируют вскоре начать переговоры с регуляторами. Также ученые проверяют, насколько эффективно Intismeran действует при других видах рака.

На заявления компаний отреагировали не только исследователи и СМИ, но и инвесторы. Еще несколько дней назад акция Moderna стоила около 63 долларов. После пресс-релиза стоимость акций на бирже Nasdaq поднялась выше 160 долларов за штуку. Капитализация компании при этом увеличилась до 55 миллиардов долларов. Однако своего максимума компания пока не достигла. В 2021 году, когда Moderna выпустила вакцину от Covid-19, стоимость компании превышала 180 миллиардов долларов.

Компанию Moderna создали в 2010 году предприниматель Нубар Афеян и ученые Деррик Росси, Тимоти Спрингер, Роберт Лэнджер и Кеннет Чиен. Изначально она занималась разработкой экспериментальных препаратов для лечения рака и болезней сердца, затем стала активно развивать направление мРНК-вакцин.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

20.08 / В швейцарских Альпах найдены тела альпинистов, которые исчезли 34 года назад

20.08 / На «Первом канале» пройдёт внеочередной сезон «Голоса», победитель которого сможет выступить вместе с Канье Уэстом в Петербурге

20.08 / У супердолгожителей обнаружили необычную перестройку иммунитета

20.08 / Ирландия значительно ужесточила политику выдачи виз палестинцам

20.08 / Удары сердца использовали для питания кардиостимулятора

20.08 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1639-й день войны

20.08 / Колумбия возобновила безвизовый режим для израильтян

20.08 / МВД Великобритании выпустило брошюру для мигрантов — «Насиловать нельзя»

20.08 / Депутат Гуревич добился исключения из МГИМО сомалийских пиратов, взявших на абордаж его яхту

20.08 / В шотландском замке обнаружили жертву выстрела из требушета с 167 переломами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике