 

Школьников, закончивших 11 классов, обяжут отработать от года до трёх лет на вредных или опасных производствах

20.08.2026, 16:19, Разное
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Министерство просвещения и Минтруда подготовили законопроект, согласно которому выпускники школ будут обязаны отработать от одного года до трёх лет на госпредприятиях с вредными или опасными условиями труда. Авторы инициативы подчёркивают, что речь идёт о «плановой социализации через производственный коллектив»: молодой человек должен увидеть, как устроена настоящая экономика. 

Распределение планируется проводить на основании результатов ЕГЭ: чем ниже балл по математике, тем выше шанс попасть на химическое производство с особыми условиями. Отдельным пунктом прописано, что школьники, набравшие минимальный порог по физике, могут рассчитывать на работу с электричеством, но без допуска к изоляции.

За каждый отработанный год выпускнику будет начисляться «трудовой рейтинг», который, как поясняют разработчики, не даст никаких преимуществ при поступлении в вуз, но будет учитываться при распределении мест в общежитии, если таковые к тому моменту останутся. Родительское сообщество встретило инициативу сдержано: часть согласилась, что после одиннадцати лет школы ребёнок действительно может быть полезен хотя бы в качестве контролера на проходной завода.

«Это возможность по-настоящему повзрослеть, – заявил один из авторов инициативы, директор департамента трудовой мобилизации Минтруда Геннадий Хромцов. – Мы же не отправляем детей в забой. Мы отправляем их на госпредприятия, где они увидят, как создаётся продукция, которой гордится страна. А то, что производство вредное, так это ведь тоже урок: экология, охрана труда, техника безопасности – всё это лучше познаётся на практике. Плюс юноша научится ценить любую другую работу. После года на гальваническом участке даже должность продавца-консультанта покажется ему вершиной карьерного роста».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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