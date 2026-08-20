 

Доступный и экономичный автомобиль Gasolini AR1 можно собрать своими руками за $7000

20.08.2026, 18:45, Разное
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На автомобильной неделе в Монтерее был представлен Gasolini AR1, построенный Робертом Эли в сарае — это бюджетный и невероятно экономичный автомобиль. В Великобритании регистрация самодельных автомобилей для дорог общего пользования относительно проста, и Эли использовал доступные компоненты: двигатель, коробку передач и приборную панель от мотоцикла Honda CBR500 2017 года.

Двухцилиндровый мотор установлен позади одноместного кокпита и через карданный вал приводит в движение задние колеса. Мощность в 47 л. с. и крутящий момент 43 Н·м не впечатляют, но при массе менее 454 кг этого достаточно для динамичной, но безопасной езды. Расход топлива составляет около 5,7 л/100 км, а узкие шины от Ford Ka делают эксплуатацию еще доступнее.

Дизайн AR1, вдохновленный научно-фантастической эстетикой 1990-х, сочетает 2D-формы с аэродинамическими обтекателями колес и воздухозаборниками, снижающими сопротивление. Открытые элементы подвески также оснащены обтекателями, уменьшающими турбулентность. Эли уже работает над электрической версией AR2 с мотором Hyper 9 и батареями от Jaguar I-Pace, которая получит вдвое больше мощности и вчетверо больше крутящего момента.

По чертежам и инструкциям, которые Эли продает за небольшую сумму, такой автомобиль можно собрать самостоятельно менее чем за $7000. YouTube-канал Gasolini содержит подробную серию видео о сборке, что делает проект доступным для энтузиастов по всему миру.

Источник &#8212 Gasolini


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