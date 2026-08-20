В Бельгии провозглашен принцем 26-летний продавец автомобилей

Принц Лоран, младший брат короля Бельгии Филипа, официально признал своим сыном 26-летнего бывшего продавца автомобилей Клемана Ванденкеркхове, мать которого – бельгийская певица Венди Ван Вантен.

Как пишет BBC, скромная семейная церемония была проведена в ратуше Брюсселя еще полгода назад, однако известно о ней стало только сейчас. Несмотря на то, что он стал членом королевской семьи, он не будет получать финансирование по цивильному листу.

Он также не сможет претендовать на престол и не будет принимать участия в официальных церемониях. Вопрос о смене фамилии на династическое Саксен-Кобургский пока открыт. «Думаю об этом, но я горжусь нынешней фамилией. Это будет изменой тому, что сделала для меня мама», – сообщил принц Клеман.

Настоящее имя Венди – Ирис Ванденкеркхове. Она встречалась с принцем до того, как он женился на Клэр Кумбс. В семье Лорана трое детей – принцесса Луиза и близнецы – принцы Николай и Эмерих.

О том, кто его отец, Ирис рассказала сыну, когда тому исполнилось 16 лет. Только через четыре года Клеман решился связаться с канцелярией принца. Лоран предложил сделать анализ ДНК. В сентябре 2025 года о этой истории рассказало бельгийское телевидение.

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