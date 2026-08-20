 

До идеального прохождения Super Mario Bros. осталось всего 0,067 секунды

20.08.2026, 18:15, Разное
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14 августа геймер с ником Niftski установил новый рекорд скоростного прохождения игры Super Mario Bros. Он составил 4:54,332 – всего на 0,067 секунды меньше теоретически возможного идеального времени. Это равносильно всего 4 кадрам игрового видео с учетом возможностей оригинального движка 1985 года.

То есть, конец легенды близок, что радует и печалит игроков по всему миру. Два лучших в мире спидраннера по Марио – LeKukie и Niftski – публично соревнуются за первенство в достижении идеального прохождения уже много лет. За это время игра была изучена настолько, насколько и не подозревали ее разработчики. Идеальная стратегия прохождения была разработана и все свелось к последнему вопросу — сможет ли живой человек это сделать?

Теперь понятно, что сможет — только особого смысла в этом уже нет. По крайней мере, интереса к схватке лучших все меньше – и так понятно, что кто-то скоро победит и заветная цель будет выполнена. А на замену ей ничего нет, при том, что похожих, а тем более гораздо более сложных по прохождению игр было создано великое множество. Но легенда одна.

Источник &#8212 Niftski


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