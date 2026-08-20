В Москве начался суд над вандалами, которые в августе 1991 года снесли памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянке

В Басманном суде столицы начались слушания по делу о демонтаже памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади в ночь на 23 августа 1991 года. После 35 лет кропотливой работы следователям удалось установить личности всех 300 вандалов, которые после провала «Августовского путча» из-за хулиганских побуждений решили снести монумент основателю ВЧК.

«К сожалению, сегодня не все погромщики сегодня сидят на скамье подсудимых. Кто-то умер, кто-то успел убежать на Запад, но 187 преступников понесут справедливое наказание», – сказал зампрокурора столицы Михаил Авдотьин.

Все злоумышленники деятельно раскаиваются в своём преступлении и просят суд дать им возможность исправить «ошибку праздной молодости».

«Мы просим немедленно вернуть «Железного Феликса» на его законное место, если нужно, мы готовы сами установить его на Лубянке. 35 лет назад, по молодости и глупости, мы поддались на провокации либералов и совершили непоправимое. Теперь мы просим прощения и готовы искупить свою вину», – говорится в коллективном обращении подсудимых, опубликованном в «Комсомольской правде».

Если вина вандалов будет доказана, то им грозит до 10 лет заключения каждому.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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