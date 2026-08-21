 

В США арестована сторонница ИГ, обвиняемая в подготовке теракта в капитолии штата Нью-Йорк

21.08.2026, 8:00, Разное
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ФБР задержало 35-летнюю жительницу Олбани Джессику Боуи, обвиняемую в подготовке теракта в здании капитолия штата Нью-Йорк. По данным министерства юстиции США, Боуи намеревалась взорвать устройство во время заседания сенаторов штата, убить чиновников и разрушить как можно большую часть здания. После нападения она планировала бежать в Сирию на территорию, контролируемую «Исламским государством».

Следствие утверждает, что Боуи присягнула на верность ИГ и с июля обсуждала подготовку нападения с людьми, которых считала связанными с этой организацией, но которые сотрудничали с ФБР. Она несколько раз приезжала к капитолию, фотографировала здание, выбирала место для закладки бомбы и покупала компоненты для взрывного устройства, в том числе гвозди, которые предполагалось использовать как поражающие элементы.

Согласно материалам дела, взрывное устройство Боуи собиралась спрятать в сумке службы доставки DoorDash, чтобы незаметно пронести его к цели. 19 августа ее задержали после того, как агенты передали ей муляж взрывного устройства, который она считала настоящей бомбой. По данным американских СМИ, вместе с устройством ей передали пистолет и боеприпасы.

20 августа Боуи предстала перед федеральным судом. Ей предъявлено обвинение в попытке оказания материальной поддержки иностранной террористической организации. В случае признания виновной ей грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов.


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