 

На Аляске разбился самолет, погибли восемь человек

21.08.2026, 9:00, Разное
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На западе Аляски разбился чартерный самолет Cessna 441, выполнявший рейс по контракту с американскими военными. Все находившиеся на борту восемь человек – два пилота и шесть пассажиров – погибли. Об этом сообщили командование вооруженных сил США на Аляске и американские СМИ.

Самолет компании Security Aviation вылетел из международного аэропорта Анкориджа и направлялся к объекту Cape Newenham Long Range Radar Site примерно в 725 км к западу от города. По предварительным данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), самолет потерпел крушение при подлете к пункту назначения. Обломки были обнаружены на суше в районе аэродрома Кейп-Ньюэнем.

Командование на Аляске сообщило, что это был гражданский самолет, выполнявший контрактный рейс в интересах военных. Местный телеканал Alaska’s News Source уточняет, что рейс был зафрахтован Инженерным корпусом армии США и среди погибших находились два его сотрудника. Поисково-спасательная группа 212-й спасательной эскадрильи ВВС подтвердила, что выживших нет.

Кейп-Ньюэнем – удаленный объект американских ВВС, входящий в сеть радиолокационных станций, контролирующих воздушное пространство Аляски и подступы к американским границам. На расположенный там аэродром допускаются только военные и специально разрешенные чартерные рейсы.

Причина катастрофы пока неизвестна. Расследование будет проводить Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) при участии FAA.


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