 

Власти США намерены вновь не пустить Махмуда Аббаса в Нью-Йорк на Генассамблею ООН

21.08.2026, 5:00, Разное
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Администрация президента США Дональда Трампа намерена второй год подряд не разрешить председателю Палестинской администрации Махмуду Аббасу (Абу Мазену) въезд в США для участия в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре. Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на американские источники.

Согласно этим источникам, Аббас обратился за помощью к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, попросив его убедить Трампа изменить решение. Эрдоган, которого американский президент неоднократно называл своим «хорошим другом», на этой неделе разговаривал с Трампом, однако, по имеющимся данным, администрация США менять свою позицию не намерена.

В сентябре 2025 года Аббас уже не смог лично принять участие в Генассамблее после того, как Госдепартамент США отказал ему и ряду других представителей Палестинской администрации и ООП в визах. Тогда Госдеп обвинил палестинское руководство в подрыве перспектив мирного урегулирования и выдвинул ряд требований, включая отказ от попыток добиться признания палестинского государства в обход переговоров с Израилем. Аббас в итоге выступал перед Генассамблеей по видеосвязи.

Представитель ООН, комментируя нынешнюю ситуацию, выразил надежду, что США выполнят обязательства страны пребывания штаб-квартиры ООН и обеспечат возможность участия приглашенных представителей в Генассамблее.


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