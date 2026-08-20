 

Умер создатель «Лепры» и Dirty.ru веб-дизайнер Йован Савович

20.08.2026, 21:30, Разное
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Веб-дизайнер Йован Савович, стоявший у истоков ранних культовых проектов рунета «Лепрозорий» и Dirty.ru, скончался после продолжительной болезни в возрасте 43 лет, пишет «Росбалт».

Йован Савович родился в 1982 году в Сараево, тогда входившем в состав Югославии, а в 1991 году переехал в Россию.

В 2001 году он открыл коллективный блог Dirty.ru, а в 2004 году создал закрытое интернет-сообщество «Лепрозорий» («Лепра»). Оба этих проекта были одними из самых заметных коллективных блогов рунета начала 2000-х.


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