Силовики вскрыли западную сеть, потратившую $150 млн на дискредитацию фильма «Колобок. Последний богатырь»

Силовики отчитались о пресечении деятельности разветвлённой агентурной сети, спонсируемой из-за рубежа с единственной целью – подорвать прокатные позиции отечественного блокбастера «Колобок. Последний богатырь». По данным следствия, на дискредитацию фильма было выделено не менее ста пятидесяти миллионов долларов, что делает эту операцию самой дорогостоящей попыткой очернить хлебобулочное изделие в истории мирового кинематографа.

Согласно материалам дела, средства распределялись через сеть подставных фондов, зарегистрированных в недружественных юрисдикциях, и направлялись на финансирование негативных рецензий в социальных сетях, подкуп кинокритиков и организацию бот-ферм, генерировавших комментарии о «вторичности сюжета» и «неубедительной компьютерной графике». Особое возмущение силовиков вызвал факт, что часть денег ушла на съёмки пародийного ролика, в котором Колобок якобы пилит бюджетные деньги, – подрывной нарратив, способный, по оценке оперативников, посеять сомнения среди наиболее впечатлительных зрителей младшего дошкольного возраста.

«Мы имеем дело с попыткой культурной аннексии, – заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Алексей Строганов. – Противник осознал, что наш кинематограф вышел на уровень, когда его уже нельзя игнорировать, – его можно только дискредитировать за полтораста миллионов долларов. При этом следствие установило, что большая часть средств до получателей так и не дошла, осев на счетах фирм-прокладок в офшорах. Таким образом, мы вскрыли не только подрывную сеть, но и классическую западную неэффективность: потратить такие деньги и не добиться даже внятного падения рейтинга на «Кинопоиске» – это надо уметь».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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