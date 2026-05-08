ВСУ — ночью перехвачены 56 из 67 БПЛА. МО РФ — сбиты 264 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что вечером 7 мая и ночью 8 мая 2026 года (в том числе до объявленного Кремлем «перемирия») российские военные выпустили по Украине 67 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 56 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 11 ударных БПЛА в восьми локациях, а также падения фрагментов в семи локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 8 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 264 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Крымом, Республикой Татарстан, Московским регионом, Азовским и Черным морями. Вводились ограничения на работу аэропортов. Причинен ущерб. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате атак БПЛА и ракет есть разрушения в городах Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону, а также в Мясниковском районе. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска в течение минувшей ночи продолжили массированные атаки на украинские позиции, осуществив более 140 обстрелов и более 850 ударов дронами различных типов, при этом «даже имитационной попытки прекращения огня с российской стороны зафиксировано не было». По информации Зеленского, зафиксировано также более 10 штурмовых действий, больше всего – на Славянском направлении. Кроме этого, российские силы применяли FPV-дроны, «Ланцеты» и другие ударные беспилотники, а также продолжали использовать разведывательные дроны над прифронтовыми громадами. Зеленский подчеркнул, что Украина будет действовать зеркально: «Мы будем защищать наши позиции и жизни людей. РФ должна завершать свою войну, и каждый реально это заметит, когда движение к миру начнется».