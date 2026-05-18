 

ВСУ — ночью перехвачены 4 из 22 ракет, 503 из 524 БПЛА. МО РФ — сбиты 50 беспилотников

18.05.2026, 9:50, Разное
Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 18 мая 2026 года российские военные выпустили по Украине 22 ракеты (14 баллистических ракет «Искандер-М»/»С-400» и 8 крылатых ракет «Искандер-К») и 524 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 4 ракет и 503 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 18 ракет и 16 ударных БПЛА в 34 локациях, а также падения фрагментов в 11 локациях. Причинен значительный ущерб в Одесской, Днепровской и Черниговской областях, десятки пострадавших, в их числе дети.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 18 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 50 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

