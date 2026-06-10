Волнения в Белфасте после попытки выходца из Судана отрезать голову прохожему

Сотни человек приняли участие в прошедших в Белфасте в Северной Ирландии манифестациях против мигрантов, причиной которых стала попытка выходца из Судана обезглавить прохожего прямо на улице. Мужчина получил тяжелые ранения.

Манифестанты, лица большинства из которых были скрыты под масками, возводили баррикады, жгли автомобили, били стекла, стучали в двери домов, где проживают иммигранты, забрасывали полицейских бутылками с зажигательной смесью.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил нападение на прохожего, назвав его чудовищным. Он призвал граждан сохранять спокойствие, чтобы полиция могла выполнять свою работу и провести подобающее расследование.

Несколько дней назад в Великобритании суд признал 23-летнего сикха Викрума Дигву виновным в убийстве 18-летнего студента Генри Новака, который скончался 3 декабря 2025 года в результате ранений, нанесенных ритуальным кинжалом. Преступник приговорен к пожизненному заключению.

После окончания судебного разбирательства были опубликованы записи нагрудных камер полицейских, вызвавшие в Великобритании шок. Они зафиксировали, что убийца заявил стражам порядка – он стал жертвой нападения на почве расовой ненависти.

После этого полицейские заковали лежавшего на земле Новака в наручники и начали зачитывать ему права при задержании. При этом Генри говорил, что его ударили ножом и он не может дышать. «Не думаю, что это так, приятель», – ответил один из полицейских. Вскоре он потерял сознание и истек кровью.

Инциденты привели к резкому росту антииммигрантских настроений. Представители радикально левых партий обвиняют противников иммиграции и исламизации в том, что они используют последние события как оружие своей пропаганды, упуская из виду, что причиной происходящего становится настоящее оружие.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro