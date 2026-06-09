 

Во Франции начинается процесс по делу о хищении из библиотек редких русских книг

09.06.2026, 11:04, Разное
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В Париже начинается судебный процесс против семи граждан Грузии, обвиняемых в хищении редких изданий русской классики из французских библиотек. Согласно подозрениям, они были членами более крупной группировки, действовавшей и в других европейских странах, пишет France 24.

На скамье подсудимых находятся пять фигурантов дела, еще двое объявлены в розыск. Двое членов группы – 50-летний Михеил З. и 49-летний Бека Т. уже отбывают тюремные сроки за подобные преступления, соответственно, в Литве и Эстонии, но были экстрадированы во Францию.

Согласно материалам дела, речь идет об изданиях XIX века, в том числе, книгах Пушкина и Гоголя. Злоумышленники приходили в библиотеки, делали замеры, а потом возвращались с копиями, которые было практически невозможно отличить, и подменяли ими подлинники. Стоимость похищенного составляет миллионы евро.

Найти похищенное следователям не удалось. Не исключается, что книги были вывезены в Россию. В 2024 году Литфонд выставил на аукцион второе издание «Кавказского пленника» Пушкина. Точно такая же книга была похищена во Франции, однако, согласно документам, данный экземпляр был приобретен у российского частного владельца.


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