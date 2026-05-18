 

ВМС Израиля осуществили очередной перехват «Флотилии Сумуда», направлявшейся в Газу

18.05.2026, 10:19, Разное
  Поддержать в Patreon

Израильские военно-морские силы осуществили перехват судов так называемой «флотилии Сумуда», пытавшихся прорвать морскую блокаду сектора Газы.

Как отмечает агентство Associated Press, более 50 малых судов вышли на прошлой неделе из турецкого Мармариса. Организаторы называли этот этап «финальным отрезком» пути к Газе.

Однако недалеко от побережья Кипра суда «флотилии» были остановлены и перехвачены израильскими ВМС. Военные поднялись на борт некоторых судов. Участники акции были задержаны и переправлены на борт израильского судна, которое доставит их в Ашдод.

До начала операции МИД Израиля призывал участников акции изменить курс и вернуться в Турцию.

Прошлый перехват судов «флотилии Сумуда» был осуществлен ЦАХАЛом 30 апреля.

Организаторы «флотилии Сумуда» угрожают подать на Израиль в суд «за нарушение морского права и пиратство».

