 

Владимир Мединский доказал, что первым самураем в Японии был русский богатырь

06.06.2026, 13:00, Разное
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Глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский представил в Государственной публичной исторической библиотеке 46-ю часть свой монографии «Мифы о России», посвящённой подвигам древнерусских богатырей.

Как удалось доказать доктору исторических наук, Илья Муромец, Алёша Попович и Добрыня Никитич не только реально существовали, но и сыграли большую роль в истории древнерусских княжеств и сопредельных государств.

«Возьмите, например, Илью Муромца. Мало кто знает, что он не просто совершил первое кругосветное путешествие, но и заложил основы сразу нескольких философских течений. Например, именно он создал бусидо и стал первым самураем в истории», – сказал Мединский.

«Мифы о России» вышли тиражом в миллион экземпляров, в ближайшее время начнутся работы над экранизацией монографии Мединского. Художественный фильм о настоящей истории легендарных богатырей выйдет на экраны через два года. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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