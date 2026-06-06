Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1564-й день войны

Минобороны РФ 6 июня 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: «В результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Колодезное, Терновая, Грачевка и Избицкое Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Лесное, Пустогород, Хотень и Вольная Слобода Сумской области. Противник потерял до 210 военнослужащих, танк и шесть автомобилей. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Березовка Харьковской области, Щурово и Лозовое Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Дружковка, Николайполье и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 175 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты и пяти бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Райское, Белозерское, Сергеевка, Доброполье, Матяшево Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих,6 боевых бронированных машин, 10 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем и трех штурмового полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Покровское Днепропетровской области, Самойловка, Зеленое, Неженка, Червоный Яр и Омельник Запорожской области. Противник потерял до 385 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Юрковка, Преображенка Запорожской области, Новорайск и Суханово Херсонской области. Уничтожены до 45 военнослужащих, 17 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства, хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 911 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 157 327 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 637 танков и других боевых бронированных машин, 1 729 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 241 орудие полевой артиллерии и минометов, 63 424 единицы специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.