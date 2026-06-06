 

Суд в Москве отклонил иск Виталия Бородина к Алле Пугачевой на 5 млн рублей

06.06.2026, 9:03, Разное
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Пресненский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска Виталия Бородина к певице Алле Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщили «Медузе» юристы, представлявшие интересы певицы.

Поводом для иска стало интервью Пугачевой журналистке Катерине Гордеевой. По словам юристов, Бородин посчитал, что его честь и достоинство порочит восьмисекундный фрагмент интервью, в котором Пугачева называет войну войной и говорит: «Бородин, приготовься! Доносчики и стукачи, внимание!» Он требовал от певицы опровержения, компенсации в размере пяти миллионов рублей и удаления видео.

Защита певицы утверждала, что иск построен на «искаженной письменной фиксации устной реплики». Бородин, по словам юристов, объединил в одну фразу слова, которые в интервью разделены паузой и интонацией. Они также указали, что требование Бородина об опровержении на YouTube-канале Катерины Гордеевой невыполнимо, так как Пугачева не имеет к нему доступа.

В суде Бородин говорил, что никогда не слышал, чтобы его публично называли «доносчиком» или «стукачом». В ответ юристы предоставили 80 страниц публикаций в медиа, где его так называют.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Алла Пугачева с семьей уехала из России. Ее мужа Максима Галкина, который неоднократно публично выступал против войны, минюст РФ объявил «иноагентом». Певица выступила в поддержку супруга, попросив зачислить ее в «в ряды иноагентов своей любимой страны». Она назвала Галкина «настоящим и неподкупным патриотом России», который желает своей стране «мирной жизни, свободы слова» и прекращения гибели людей «за иллюзорные цели».

В апреле 2023 года Бородин просил Генпрокуратуру проверить Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Кроме того, депутат Госдумы Алексей Журавлев требовал объявить певицу «иноагентом». Минюст РФ не стал этого делать.

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