Минцифры запретило программистам использовать ИИ в работе

Министр цифрового развития России Максут Шадаев подписал постановление «О порядке использования генеративных языковых моделей при создании программного кода».

Согласно документу, с 5 июня 2026 года отечественным IT-cпециалистам категорически запрещается использовать в работе искусственный интеллект.

«Это решение продиктовано исключительно заботой о самих программистах. Дело в том, что эти нейросети часто ошибаются и портят код. Кроме того, это небезопасно – все эти продукты были созданы в недружественных странах», – сказал Шадаев.

За использование ИИ в работе IT-cпециалистам грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей, а в случае, а в случае повторного нарушения – пожизненное лишение права работать по специальности.

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