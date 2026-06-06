 

Минцифры запретило программистам использовать ИИ в работе

06.06.2026, 9:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Министр цифрового развития России Максут Шадаев подписал постановление «О порядке использования генеративных языковых моделей при создании программного кода». 

Согласно документу, с 5 июня 2026 года отечественным IT-cпециалистам категорически запрещается использовать в работе искусственный интеллект.

«Это решение продиктовано исключительно заботой о самих программистах. Дело в том, что эти нейросети часто ошибаются и портят код. Кроме того, это небезопасно – все эти продукты были созданы в недружественных странах», – сказал Шадаев.  

За использование ИИ в работе IT-cпециалистам грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей, а в случае, а в случае повторного нарушения – пожизненное лишение права работать по специальности.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

07.06 / Трамп — Ливан не будет частью краткосрочной сделки с Ираном

07.06 / Цифровой рубль получил сертификат «Халяль»

07.06 / Физики в деталях пронаблюдали редкий распад ядра теллура-104

07.06 / Никто и никогда не угадает, что скрывается внутри этого кастомного байка Kingsman

07.06 / Они прилетели из чужих миров: как Оумуамуа, комета Борисова и 3I/ATLAS изменили астрономию

07.06 / Россия запретила Западу использовать достижения советской науки

07.06 / Китайская NAVEE намерена наладить серийное производство экранопланов WaveFly 5X

07.06 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1565-й день войны

07.06 / Планетологи выяснили, откуда Земля получила фосфор и азот

07.06 / Зеленский сообщил о российском воздушном ударе по Чернобыльской АЭС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике