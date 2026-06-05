Прокуратура Франции расследует заявления активистов о «военных преступлениях» Израиля

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) объявила о начале расследования заявлений о «военных преступлениях», якобы совершенных против французских активистов, принимавших участие во «флотилии Сумуда». Согласно заявлению ведомства, активисты подали жалобы на пытки со стороны представителей израильских властей.

Напомним, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро объявил 23 мая, что «начиная с сегодняшнего дня» министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру запрещен въезд на территорию Французской республики в связи с его «предосудительными действиями» в отношении задержанных активистов «флотилии Сумуда».

«Мы не одобряем действия этой флотилии, которые не приносят никакой пользы и создают дополнительную нагрузку на дипломатические и консульские службы, – заявил Барро. – Но мы не можем мириться с тем, что гражданам Франции угрожают, запугивают их или подвергают жестокому обращению, особенно, если это происходит со стороны государственных чиновников».