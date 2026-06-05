 

Путин отверг предложение Зеленского о переговорах, назвав его открытое письмо «бумажкой»

05.06.2026, 20:15, Разное
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Выступая 5 июня на пленарной сессии ПМЭФ-2026, президент РФ Владимир Путин прокомментировал обнародованное накануне открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот предложил провести личную встречу на нейтральной территории и объявить прекращение огня.

Российский лидер продемонстрировал пренебрежительное отношение к документу, назвав его «бумажкой» и дав понять, что не видит смысла в прямых контактах.

«Мне вчера еще мой пресс-секретарь господин Песков показал это письмо. Я не успел посмотреть. Сегодня с утра мне Песков опять эту бумажку подсунул, я посмотрел. Бегло, но тем не менее», – заявил Путин.

Журналисты и аналитики обратили внимание на характерную деталь выступления: комментируя содержание письма, Путин лишь один раз произнес фамилию Зеленского. В остальное время он избегал упоминать украинского президента, называя его «автором этого письма».

Путин обвинил Киев в «хамстве» и совершении преступлений на фоне призывов к дипломатии, а в финале обратился к российским военным, завершив выступление фразой «Работайте, братья».

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