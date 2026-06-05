Астронавты МКС перешли на корабль SpaceX Crew Dragon из-за утечки воздуха в российском модуле

NАSА в пятницу, 5 июня, отдало распоряжение пятерым астронавтам, работающим на Международной космической станции, укрыться в пристыкованном корабле компании SpaceX, пока двое российских космонавтов не ликвидируют новую утечку воздуха в своем модуле станции, пишет ВВС.

Укрываться пришлось недолго: вскоре космонавты приостановили ремонт, и их коллеги вернулись на станцию.

В заявлении о переходе на пристыкованный корабль аэрокосмическое агентство США объяснило, что на станции усилилась утечка в промежуточной камере российского модуля «Звезда». В заявлении говорилось, что эта проблема существует уже некоторое время, и Роскосмос решал ее частичным ремонтом и другими способами.

Роскосмос в отдельном заявлении заверил, что экипажу МКС ничто не угрожает.