 

Астронавты МКС перешли на корабль SpaceX Crew Dragon из-за утечки воздуха в российском модуле

05.06.2026, 18:45, Разное
  Поддержать в Patreon

NАSА в пятницу, 5 июня, отдало распоряжение пятерым астронавтам, работающим на Международной космической станции, укрыться в пристыкованном корабле компании SpaceX, пока двое российских космонавтов не ликвидируют новую утечку воздуха в своем модуле станции, пишет ВВС.

Укрываться пришлось недолго: вскоре космонавты приостановили ремонт, и их коллеги вернулись на станцию.

В заявлении о переходе на пристыкованный корабль аэрокосмическое агентство США объяснило, что на станции усилилась утечка в промежуточной камере российского модуля «Звезда». В заявлении говорилось, что эта проблема существует уже некоторое время, и Роскосмос решал ее частичным ремонтом и другими способами.

Роскосмос в отдельном заявлении заверил, что экипажу МКС ничто не угрожает.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

07.06 / Трамп — Ливан не будет частью краткосрочной сделки с Ираном

07.06 / Цифровой рубль получил сертификат «Халяль»

07.06 / Физики в деталях пронаблюдали редкий распад ядра теллура-104

07.06 / Никто и никогда не угадает, что скрывается внутри этого кастомного байка Kingsman

07.06 / Они прилетели из чужих миров: как Оумуамуа, комета Борисова и 3I/ATLAS изменили астрономию

07.06 / Россия запретила Западу использовать достижения советской науки

07.06 / Китайская NAVEE намерена наладить серийное производство экранопланов WaveFly 5X

07.06 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1565-й день войны

07.06 / Планетологи выяснили, откуда Земля получила фосфор и азот

07.06 / Зеленский сообщил о российском воздушном ударе по Чернобыльской АЭС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике