 

Минпромторг анонсировал локализацию производства праворульных автомобилей в России

05.06.2026, 18:04, Разное
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Министерство промышленности и торговли РФ и крупные отечественные автопроизводители утвердили программу, в рамках которой в стране будет полностью локализовано производство автомобилей с правым расположением руля.

Первая конвейерная линия заработает во Владивостоке в первом квартале 2027 года – там планируют собирать старое поколение Toyota Corolla на производственных мощностях, которые японцы продали в ЮАР в 1999 году, и которые в свою очередь выкупил в Африке холдинг «Соллерс» в 2025 году.

Решение продиктовано исключительно заботой о комфорте миллионов автолюбителей за Уралом, которые десятилетиями испытывали стресс при пересадке с подержанных японских машин на отечественные авто. Для полной имитации азиатского происхождения машины будут сходить с конвейера с уже заполненным японским аукционным листом и с «ёлочкой» с ароматом морской соли. Параллельно готовятся изменения в ПДД, связанные с экспериментальным запуском левостороннего движения в Приморском крае.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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