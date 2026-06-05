 

Минюст России обновил реестр «иноагентов»

05.06.2026, 19:15, Разное
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Минюст РФ обновил реестр «иноагентов», добавив в него бывшего сопредседателя движения «Голос» Станислава Андрейчука; журналистов издания «Проект» Михаила Маглова и Виталия Солдатских; режиссера Татьяну Фролову.

Андрейчук три дня назад рассказал, что против него возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей «иностранного агента» (статья 330.1 УК), хотя он еще не был им объявлен в личном качестве. Он пояснил, что «иноагентом» было движение наблюдателей «Голос» – но 7 июля 2025 года сам Андрейчук вышел из «Голоса», а организация прекратила свою деятельность.

«Проект» после объявления его журналистов «иноагентами» привел список самых важных расследований, которые они делали. В их числе – материалы про Владимира Путина и Рамзана Кадырова, а также большие исследования российской элиты и окружения президента. Оба журналиста не в России.

Татьяна Фролова – одна из создательниц театра КнАМ, который был, как он сам описывает себя, «первым официально зарегистрированным негосударственным театром в СССР». В июне 2022 года он закрылся, Фролова также живет не в России.

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