 

NBS — Пентагон определил уровень угрозы израильского шпионажа за США как «высочайший»

06.06.2026, 6:33, Разное
  Поддержать в Patreon

Разведывательное управление министерства обороны США повысило уровень угрозы со стороны иностранной контрразведки в отношении Израиля до «высочайшего», сообщил телеканал NBC News со ссылкой на двух действующих официальных лиц и одного бывшего американского чиновника.

Согласно отчету, Израиль прилагает особые усилия для слежки за высокопоставленными американскими чиновниками с целью получения информации о внутренних обсуждениях и решениях администрации Трампа по конфликтам на Ближнем Востоке.

Представитель посольства Израиля в Вашингтоне заявил, что утверждение о том, что Израиль шпионит за США, «совершенно не соответствует действительности». «Израиль не собирает разведывательную информацию об американских организациях, тем более о должностных лицах правительства США», – заявил представитель. «Израильские усилия по сбору разведывательной информации направлены против его врагов, а не союзников. Любые утверждения об обратном либо необоснованны, либо политически мотивированы».

Пентагон отказался от комментариев.

Представитель Белого дома заявил в своем заявлении: «Вся эта история ложна и исходит от человека, который ничего не знает о происходящем».

По данным NBC, данная оценка угроз появилась на фоне напряженности между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу из-за войны с Ираном.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

07.06 / Трамп — Ливан не будет частью краткосрочной сделки с Ираном

07.06 / Цифровой рубль получил сертификат «Халяль»

07.06 / Физики в деталях пронаблюдали редкий распад ядра теллура-104

07.06 / Никто и никогда не угадает, что скрывается внутри этого кастомного байка Kingsman

07.06 / Они прилетели из чужих миров: как Оумуамуа, комета Борисова и 3I/ATLAS изменили астрономию

07.06 / Россия запретила Западу использовать достижения советской науки

07.06 / Китайская NAVEE намерена наладить серийное производство экранопланов WaveFly 5X

07.06 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1565-й день войны

07.06 / Планетологи выяснили, откуда Земля получила фосфор и азот

07.06 / Зеленский сообщил о российском воздушном ударе по Чернобыльской АЭС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике