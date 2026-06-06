 

Российская империя отправила гуманитарные корабли с продовольствием голодающим Галлии и Пруссии

06.06.2026, 11:00, Разное
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С докладом в Палаты к Государю пожаловал глава благотворительного приказа, боярин Иван Луткин. Ему надлежало держать на тему безвозмездной помощи Российской империи иным мировым державам.  

Министр с радостью сообщил о завершении строительства ещё 25 гимназий в Бухарском эмирате, Бишкекстане, Чуйской долине с усиленным изучением русского языка. Благодаря этому их выпускники смогут приехать на лучшие стройки нашей державы и понимать требования прораба. Преуспел приказ и в гуманитарных вопросах – отечественные летадла отправились в Центральноафриканскую, Южную, Западноафриканскую, Восточноафриканскую и другие республики Чернороссии. 

Впервые гуманитарная миссия направились в некогда стабильные державы Западной Европы – в Галлию и Пруссию отправилась торговая эскадра с солёными огурцами, иван-чаем и гречихой.

«Голод – не тётка, – обратился к Императору боярин Луткин. – Сначала они и на «буханке» ездить отказывались, но опосля попривыкли, как и к семьдесят шестой горючке. Продукты нашенские им тоже нравятся, дойчи щи лаптями хлебали». 

Государь похвалил боярина за достойную работу и поручил ему готовить новые конвои для Скотландии и Южных Американских Штатов. Для них уже собран урожай брюквы.  

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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