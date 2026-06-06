 

Украинские дроны атаковали Петербург. Губернатор Ленобласти назвал атаку беспрецедентной

06.06.2026, 10:34, Разное
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Украинские дроны утром 6 июня вновь атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в своем телеграм-канале около семи часов утра призвал жителей города «оставаться в своих домах и не выходить на улицу». Такое предостережение он сделал впервые.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил опасность БПЛА в 03:59, в 10:15 дал отбой. Атаку он назвал беспрецедентной. Сбито 144 дрона.

В Ломоносовском районе на объекте Министерства обороны возник пожар. Принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны рядом с возгоранием. Создан временный оперативный штаб для контроля и управления ситуацией в Ломоносовском районе.

Аэропорт Пулково закрывали примерно на пять часов. 43 рейса были задержаны на вылет более чем на два часа. 16 самолетов не дождались разрешения на посадку в Петербурге и ушли на запасные аэродромы.

Официально Киев, как правило, не комментирует удары по территории РФ в режиме реального времени. Украинские медиа при этом подают атаку как продолжение кампании по поражению российской нефтяной и военной инфраструктуры в глубине РФ. В последние месяцы Ленинградская область уже неоднократно становилась целью таких ударов: в марте украинские источники сообщали о поражении нефтяных объектов в Усть-Луге и Приморске, а российские власти тогда подтверждали пожары и работу ПВО.

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