СБУ утверждает, что украинские дроны Кронштадтскую военно-морскую базу

В Службе безопасности Украины рассказали, что украинские дроны атаковали 15-й арсенал ВМФ РФ в Ленинградской области, Кронштадтскую военно-морскую базу и нефтебазу «Усть-Лабинск» в Краснодарском крае.

В СБУ утверждают, что на складах 15-го арсенала ВМФ РФ после атаки «наблюдаются пожар и вторичная детонация». Также зафиксировано возгорание в районе Кронштадтской военно-морской базы и Кронштадтского морского завода, говорится в сообщении украинской спецслужбы.

«Такого рода спецоперации ослабляют Балтийский флот противника. Пораженные объекты используются для хранения боеприпасов, ремонта и боевой деятельности кораблей», – говорится в сообщении СБУ.

Российские власти атаку на Кронштадт не подтверждали и не комментировали.