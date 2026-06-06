 

СБУ утверждает, что украинские дроны Кронштадтскую военно-морскую базу

06.06.2026, 14:33, Разное
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В Службе безопасности Украины рассказали, что украинские дроны атаковали 15-й арсенал ВМФ РФ в Ленинградской области, Кронштадтскую военно-морскую базу и нефтебазу «Усть-Лабинск» в Краснодарском крае.

В СБУ утверждают, что на складах 15-го арсенала ВМФ РФ после атаки «наблюдаются пожар и вторичная детонация». Также зафиксировано возгорание в районе Кронштадтской военно-морской базы и Кронштадтского морского завода, говорится в сообщении украинской спецслужбы.

«Такого рода спецоперации ослабляют Балтийский флот противника. Пораженные объекты используются для хранения боеприпасов, ремонта и боевой деятельности кораблей», – говорится в сообщении СБУ.

Российские власти атаку на Кронштадт не подтверждали и не комментировали.

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