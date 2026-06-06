 

Госдума единогласно поддержала закон об ответственности за «вмешательство в программное обеспечение» потребительской электроники

06.06.2026, 16:00, Разное
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Государственная дума перед летними каникулами сделала подарок россиянам – она защитила их от потенциальной порчи электроники, запретив им самостоятельно вносить изменения в программное обеспечение. Речь идёт о перепрошивке с целью смены региона или получения root-доступа. Закон приняли в третьем чтении единогласно, поскольку он нацелен на защиту прав и безопасности граждан.

Широкомасштабные нововведения прежде всего запрещают магазинам продавать устройства, в которых у пользователя есть полные администраторские права. Такой уровень доступа должен быть только у системного ПО и отечественных предустановленных программ (последние получат полный доступ в том числе к данным других приложений).

«Очень часто бывают истории, что человек купит телефон или ноутбук, нахимичит там что-то с прошивкой или с Windows, вирусы всякие полезут сразу, надо бежать в сервис, срочно чистить, чинить. А бывают такие вирусы, что устройство портится сразу же и безвозвратно, – рассказал инициатор законопроекта, депутат Вадим Дорохов. – И чтобы таких ситуаций не было, из заботы об отечественном потребителе, мы сейчас вводим по сути не один закон, а целый пакет законов. Вводим запрет самостоятельно лезть в устройство и обяжем производителей запретить пользователю становиться администратором своего гаджета. Это вопрос безопасности и комфорта соотечественников».

Вмешательство в программное обеспечение потребительской электроники на первый раз будет наказываться штрафом в размере от 10 тысяч рублей и конфискацией орудия преступления (то есть, самого небезопасного устройства с изменённой прошивкой). Для тех, кто перепрошьёт чужое устройство с целью расширения прав доступа (даже если владелец сам об этом просил), штраф увеличивается в 5 раз, а при двух и более эпизодах нарушение «программной целостности» становится уголовным преступлением.

В Госдуме отдельно подчеркнули, что нововведение не касается устройств Apple – там у пользователя и так нет никаких прав. При этом американской корпорации всё же придётся внести изменения в архитектуру своих операционных систем, чтобы отечественное программное обеспечение могло контролировать гаджет без ограничений.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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