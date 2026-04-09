 

Верховный суд России объявил «экстремистской» правозащитную организацию «Мемориал»

09.04.2026, 13:53, Разное
  Поддержать в Patreon

Верховный суд РФ по иску минюста объявил «экстремистской» исследовательскую и правозащитную организацию «Мемориал» и запретил ее деятельность в РФ.

Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Минюст обратился с иском в суд в конце марта 2026 года. В нем он требовал запретить и признать экстремистским «международное общественное движение» «Мемориал».

«Мемориал» появился в конце 1980-х годов как организация по исследованию политических репрессий, напоминает «Медуза».

Одним из ее организаторов был академик Андрей Сахаров. Вскоре «Мемориал» стал крупнейшим центром по исследования политических репрессий в СССР и современной России, который также занимался защитой прав человека.

В конце 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать правозащитный центр «Мемориал». Верховный суд РФ принял аналогичное решение в отношении «Международного Мемориала». Ликвидацию инициировала прокуратура, обвинившая организации в том, что они нарушили закон об «иностранных агентах». В мае 2023 года в Женеве была учреждена международная ассоциация «Мемориал» – ее участниками стали 15 организаций ликвидированного Верховным судом РФ «Международного Мемориала». Власти РФ в 2026 году объявили эту организацию «нежелательной».

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике